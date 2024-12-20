Помощник Слуцкого подвёл итоги сезона для «Шанхай Шэньхуа»

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский, ныне работающий в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа», высказался об итоговом втором месте команды в прошедшем сезоне чемпионата Китая.

«Год в Китае — самый сложный в карьере? Ни в коем случае. Но самый интересный с точки зрения тренерства. Слуцкий и Березуцкий давали такой уровень дискуссий и профессиональной оценки! Мне постоянно требовалось самосовершенствование.

Второе место с «Шэньхуа» — подвиг? Подвиг — у врачей, пожарных, солдат. У нас — справедливый итог командной работы. Мы сделали почти максимум. Чего до максимума не хватило? Будто бы одного гола с «Шэньчжэнем». С другой стороны, сколько мы вытаскивали игр в концовке задолго до двух этих игр? Такую ничью могли сыграть намного раньше. Мы до последнего были в борьбе за чемпионство — это надо ценить. Домашние победы над «Портом» и «Тайгерс» и на выезде над «Циндао» — море эмоций», — приводит слова Яровинского Sport24.

После 30 туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 очков. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

Заняв второе место по итогам сезона-2023/2024 китайской Суперлиги, «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, добился лучшего результата за 16 лет. Последний раз «Шанхай Шэньхуа» занимал второе место в чемпионате Китая в 2008 году. При этом команда становилась чемпионом страны один раз в истории, что произошло в 1995 году.