Фабио Капелло подробно разобрал последние трансферы «Милана»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной России Фабио Капелло подробно разобрал последние трансферы итальянского клуба.

«Прежде чем задавать себе вопрос, угадали ли в «Милане» с трансферами, давайте зададим себе два вопроса: кто принимал решения? И, прежде всего, были ли эти решения согласованы с Паулу Фонсекой, тренером? Знание этих ответов уже поможет нам разобраться. У меня сложилось впечатление, что при некоторых подписаниях, а также при некоторых продажах не было сделано взвешенных футбольных оценок, и тем более не были выслушаны требования португальского тренера.

Эмерсон Рояль не кажется мне игроком уровня «Милана». Я бы не стал его покупать, потому что он не улучшит вашу игру в той части поля, где у вас уже есть Калабрия, молодой Хименес и, если бы вы захотели, Калюлю, который также подошёл бы вам в качестве центрального защитника. Я тоже считаю, что нам нужен правый защитник, но если ты покупаешь его, то общий уровень должен подняться. А с бразильцем этого не вышло.

Аналогично и с Павловичем, хотя к сербу я бы отнёсся более снисходительно: он ещё молод и мы видели его слишком мало. Однако и здесь я задаюсь вопросом, так ли уж необходима была эта покупка и почему бы вместо этого не оставить Калюлю, который уже знаком с обстановкой и хорошо себя чувствует в «Юве».

Главным событием на рынке должен был стать новый нападающий, так как Жиру ушёл. Пришли Мората и Абрахам, но болельщики «россонери» недоумевают, почему «Милан» не взял настоящего голеадора с 20 голами за сезон. Как будто это было легко… Возникает вопрос: кого можно было купить за тот же бюджет? Я не вижу вокруг надёжных и доступных нападающих. Мората — полноценный игрок, лидер, и я не думаю, что «Милан» сможет найти кого-то лучше. А Абрахам в качестве альтернативы со скамейки запасных более чем приемлем.

Точно так же, как нельзя отрицать, что Фофана был хорошей добычей. Так где же другие ошибки? В прошлые годы «Милан» всегда больше смещался влево, и было бы неплохо уравновесить его аналогичным игроком справа. К сожалению, Чуквезе так и не заиграл, а схожей по характеристикам альтернативы ему нет. В то же время Муса сегодня используется на фланге, чтобы придать команде солидности. Но не лучше ли в этот момент было взять Салемакерса, о котором Фонсека сам говорил перед началом чемпионата? Видимо, к Пауло не очень-то прислушивались...» — приводит слова Капелло Milan News.