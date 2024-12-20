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Нападающий «Ахмата» Самородов признан автором лучшего гола РПЛ в ноябре и декабре

Нападающий «Ахмата» Самородов признан автором лучшего гола РПЛ в ноябре и декабре
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Форвард грозненского «Ахмата» Максим Самородов признан автором лучшего гола Российской Премьер‑Лиги по итогам ноября и декабря, сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Самородов был номинирован за гол, забитый после сольного прохода в выездном матче 16‑го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Максим победил в двух голосованиях из трёх: он стал первым у экспертов РПЛ и комментаторов. Болельщики отдали предпочтение голу нападающего «Спартака» Эсекьеля Барко.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. Замыкают таблицу «Оренбург» и «Ахмат».

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