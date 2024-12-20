Тренер «Челси» Мареска высказался об игре 18-летнего форварда Марка Гиу

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о 18-летнем нападающем клуба Марке Гиу, забившем шесть мячей в шести мачтах общего этапа Лиги конференций УЕФА.

«Не забывайте о возрасте Марка Гиу! Он уже забил шесть голов, а ведь он 2006 года рождения, как и (Джош) Ачимпонг. Он должен продолжать усердно работать, ему просто не везёт, что Николас Джексон и Кристофер Нкунку показывают отличные результаты… Уход в аренду в январе? Посмотрим, что будет», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 10 матчах за основную команду «Челси» во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.