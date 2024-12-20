Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска высказался об игре 18-летнего форварда Марка Гиу

Тренер «Челси» Мареска высказался об игре 18-летнего форварда Марка Гиу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о 18-летнем нападающем клуба Марке Гиу, забившем шесть мячей в шести мачтах общего этапа Лиги конференций УЕФА.

«Не забывайте о возрасте Марка Гиу! Он уже забил шесть голов, а ведь он 2006 года рождения, как и (Джош) Ачимпонг. Он должен продолжать усердно работать, ему просто не везёт, что Николас Джексон и Кристофер Нкунку показывают отличные результаты… Уход в аренду в январе? Посмотрим, что будет», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 10 матчах за основную команду «Челси» во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Как «Барселона» могла его отпустить?» Джо Коул высказался о форварде «Челси» Марке Гиу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android