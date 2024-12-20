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Экс-защитник сборной России Шаронов объяснил снижение результативности динамовца Тюкавина

Экс-защитник сборной России Шаронов объяснил снижение результативности динамовца Тюкавина
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Бывший защитник сборной России Роман Шаронов объяснил снижение результативности нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Костя мне нравится до сих пор. Понятно, что Личка несколько раз высказывал претензии, но это внутренняя кухня. По качествам для меня Тюкавин — один из лучших игроков, который здорово открывается за спину, работает между линий и в штрафной, и у него есть завершающий удар. Так как «Динамо» нестабильно играет в атаке, Тюкавин, наверное, испытывает определённые проблемы. Проблема не только в нём, а в нестабильной коллективной игре впереди», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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