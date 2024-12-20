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«Саутгемптон» назначит на пост главного тренера экс-наставника «Ромы» — Романо

«Саутгемптон» назначит на пост главного тренера экс-наставника «Ромы» — Романо
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Хорватский специалист Иван Юрич станет новым главным тренером английского «Саутгемптона». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, между тренером и клубом уже имеется устная договорённость об условиях контракта. Ожидается, что соглашение будет подписано сегодня, 20 декабря. Также сообщается, что прорабатываются формальные детали по завершению ухода из «Ромы».

Предыдущим местом работы 49-летнего Ивана Юрича была «Рома». Отметим, что хорват был уволен из итальянского клуба спустя два месяца после назначения. Ранее специалист также успел поработать главным тренером в «Торино», «Вероне», «Дженоа», «Мантове» и «Кротоне».

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