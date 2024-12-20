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Роман Шаронов ответил на вопрос, нуждается ли «Спартак» в усилении зимой

Роман Шаронов ответил на вопрос, нуждается ли «Спартак» в усилении зимой
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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о трансферных планах «Спартака». Он ответил, нужны ли усиления красно-белым в зимнее трансферное окно сезона-2024/2025.

«Думаю, это нужно любой команде. Но тренер знает, какие позиции стоит усилить. Всегда нужны сильные игроки, «Спартак» подходит к этому здравомысляще. Если они не промахнутся с игроками, сделают точечные усиления, станут ещё сильнее. Единственная проблема — большой зимний перерыв, после которого чемпионат стартанёт по-новому», — сказал Роман Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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