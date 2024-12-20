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Радимов: потеря очков подпортила впечатление от «Краснодара» в осенней части сезона РПЛ

Радимов: потеря очков подпортила впечатление от «Краснодара» в осенней части сезона РПЛ
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре и результатах «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Краснодара» есть амбиции и победы над главными конкурентами, могли уйти в отрыв, но потеря очков в матчах со средними командами или ниже уровнем подпортила впечатление. А эта проблема и в прошлом году была», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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