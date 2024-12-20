Армянский журналист Грач Хачатрян оценил вероятность трансфера Тикнизяна в «Севилью»

Известный армянский журналист Грач Хачатрян прокомментировал слухи об интересе к защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну со стороны испанской «Севильи».

«Переход Наира Тикнизяна в «Севилью» — это пока только слухи. Контракт не был предложен, также не обсуждалась сумма трансфера. На данный момент это очень маловероятный переход», — написал Хачатрян на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Тикнизяну 25 лет, он выступает на позиции левого защитника и полузащитника. В нынешнем сезоне армянский футболист провёл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока «Локомотива» в € 6 млн.