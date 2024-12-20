Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Армянский журналист Грач Хачатрян оценил вероятность трансфера Тикнизяна в «Севилью»

Армянский журналист Грач Хачатрян оценил вероятность трансфера Тикнизяна в «Севилью»
Комментарии

Известный армянский журналист Грач Хачатрян прокомментировал слухи об интересе к защитнику московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну со стороны испанской «Севильи».

«Переход Наира Тикнизяна в «Севилью» — это пока только слухи. Контракт не был предложен, также не обсуждалась сумма трансфера. На данный момент это очень маловероятный переход», — написал Хачатрян на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Тикнизяну 25 лет, он выступает на позиции левого защитника и полузащитника. В нынешнем сезоне армянский футболист провёл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока «Локомотива» в € 6 млн.

Материалы по теме
Наир Тикнизян рассказал, что «Севилья» по-прежнему проявляет к нему интерес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android