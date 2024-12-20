Помощник Слуцкого: в Китае инфраструктура, какой в России не будет ещё лет 50

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский, ныне работающий в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа», поделился впечатлениями от Китая, а также высказался о местной инфраструктуре.

«Представь, что ты внутри сериала «Чёрное зеркало» и тебя телепортируют в Японию 2150 года. Примерно так я представлял, что увижу. Это и увидел? Да! Ты в городе с диким количеством небоскрёбов, огромными развязками, покрытыми зеленью, лианами, — ну кино. Шанхай производит колоссальное впечатление именно как урбанистический памятник архитектуры. Старый центр там отсутствует вообще — это потрясающая история про будущее.

Китай и правда от нас улетел на 100 лет вперёд? В чём-то да. Хотя по части развития информационных технологий мы похожи. Если берём приватную жизнь, Россия вообще гораздо ближе к Китаю, чем другие европейские страны. В то же время в Китае инфраструктура, какой у нас не будет ещё лет 50: дороги, аэропорты, железнодорожное сообщение», — приводит слова Яровинского Sport24.

После 30 туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 очков. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

Заняв второе место по итогам сезона-2023/2024 китайской Суперлиги, «Шанхай Шэньхуа» добился лучшего результата за 16 лет. Последний раз «Шанхай Шэньхуа» занимал второе место в чемпионате Китая в 2008 году. При этом команда становилась чемпионом страны один раз в истории, что произошло в 1995 году.