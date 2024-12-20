Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов выделил одну структурную проблему в игре «Краснодара». Напомним, «быки» завершили первую часть сезона РПЛ в статусе лидера.

«Когда я работал в 2019 году, мы играли против «Краснодара» с Мусаевым. Это была чуть другая команда. Сейчас они делают ставку на Кордобу. Чуть-чуть не так сильно выстроена у них позиционная атака. Но хорошо, что они выдают результат. Посмотрим, как будут действовать дальше и проведут сборы. Опять же, это моё мнение, может, Мурад считает, что у них нет проблем. Для меня центральные защитники «Краснодара» мало играют проникающими передачами вперёд, поэтому Сперцян и другие игроки часто оказываются без мяча», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.