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Колотовкин: ЦСКА нужны игроки более высокого класса, чтобы показывать стабильный результат

Колотовкин: ЦСКА нужны игроки более высокого класса, чтобы показывать стабильный результат
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Бывший футболист ЦСКА Сергей Колотовкин считает, что армейцам нужны игроки более высокого класса, чтобы показывать стабильный результат. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Оценка ЦСКА за 2024 год исходит из той игры, которую команда показывала. А игра была не совсем стабильная: иногда матчи яркие, а иногда — непонятные. Для того, чтобы показывать стабильный результат, как семь-восемь лет назад, нужны брать футболистов более высокого класса. Вряд ли чего-то можно добиться за счёт тренерского таланта, если у тебя игроки среднего уровня», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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