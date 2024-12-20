Колотовкин: ЦСКА нужны игроки более высокого класса, чтобы показывать стабильный результат

Бывший футболист ЦСКА Сергей Колотовкин считает, что армейцам нужны игроки более высокого класса, чтобы показывать стабильный результат. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Оценка ЦСКА за 2024 год исходит из той игры, которую команда показывала. А игра была не совсем стабильная: иногда матчи яркие, а иногда — непонятные. Для того, чтобы показывать стабильный результат, как семь-восемь лет назад, нужны брать футболистов более высокого класса. Вряд ли чего-то можно добиться за счёт тренерского таланта, если у тебя игроки среднего уровня», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.