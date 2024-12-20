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Экс-президент «Оренбурга» Еремякин считает, что команда может избежать вылета из РПЛ

Экс-президент «Оренбурга» Еремякин считает, что команда может избежать вылета из РПЛ
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Бывший президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, что нужно сделать оренбуржцам, чтобы избежать вылета из Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона. «Оренбург» закончил первую часть сезона на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков.

«На мой взгляд, зимой нужно укрепить состав тремя-четырьмя опытными игроками. «Оренбург» попал в очень тяжёлую ситуацию, но я верю, что шанс спастись ещё есть. Никто в клубе не заикается о вылете, с ним точно никто не смирился», — сказал Еремякин.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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