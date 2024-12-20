«ПСЖ» может приобрести защитника сборной Украины — L`Equipe

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется центральным защитником английского «Борнмута» и сборной Украины Ильёй Забарным, сообщает L`Equipe.

По информации источника, прибытие Забарного в клуб может быть осложнено тем, что в составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Отмечается, что личная позиция футболистов по потенциальной совместной игре неизвестна.

22-летний Илья Забарный пополнил состав «Борнмута» в начале 2023 года. В текущем сезоне он провёл за английский клуб 16 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Борнмутом» был действителен до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость Забарного, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 38 млн.