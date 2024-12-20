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Черышев подписал контракт с «Равшаном»

Черышев подписал контракт с «Равшаном»
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Российский тренер Дмитрий Черышев определился, где продолжит свою карьеру. Специалист подписал контракт с клубом «Равшан» — бронзовым призёром чемпионата Таджикистана.

Фото: ФК Равшан

Как информирует пресс-служба «Равшана» в соцсетях, президент клуба встретился с тренером в одном из отелей Москвы для подписания соглашения. Контракт сторон будет рассчитан до конца 2025 года. Черышев приедет в Таджикистан в ближайшие дни.

Тренерский штаб Дмитрия Черышева будет определён позже. Он приступит к полноценной работе с командой уже с января. Кроме того, за Черышевым в «Равшан» придут некоторые «опытные футболисты» (формулировка пресс-службы клуба).

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