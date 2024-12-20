Экс-игрок ЦСКА Колотовкин: отрыв в шесть очков от «Спартака» поправим во втором круге

Бывший футболист ЦСКА Сергей Колотовкин высказался о текущем положении московского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Отрыв от тройки у ЦСКА шесть очков. Во втором круге это всё поправимо. Считаю, что для нынешнего ЦСКА реально четвёртое или пятое место. Ну, за тройку может побороться. Поэтому парочку хороших футболистов нужно приобрести, хотя в ЦСКА есть хорошие молодые игроки. Но если так посмотреть, за последние годы армейцы потеряли много хороших футболистов», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА с 31 очком находится на шестом месте.