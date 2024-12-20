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Шаронов: если «Спартак» усилит игру в обороне, то и атака станет сильнее

Шаронов: если «Спартак» усилит игру в обороне, то и атака станет сильнее
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о целостности футбола, отметив, что нельзя делить игру команды на атаку и защиту.

«Я играл в команде, которая обороняется, поэтому нам не могли забить. Нельзя делить футбол на атаку и защиту. Это единое целое, хотя многие делят. У меня же другой взгляд — когда команда хорошо атакует, она меньше допускает у своих ворот. Если мы говорим о «Спартаке», то у них атака выглядит на несколько голов выше обороны. Если же команда усилит игру в обороне, то и атака станет сильнее. Но всё покажет весна. Станкович говорил, что ещё не сталкивался с таким длинным подготовительным периодом, а тут много нюансов», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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