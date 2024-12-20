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Двукратный чемпион России Шаронов: в «Спартаке» нет исполнителей низкого уровня

Двукратный чемпион России Шаронов: в «Спартаке» нет исполнителей низкого уровня
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Известный российский экс-футболист Роман Шаронов оценил уровень исполнителей в московском «Спартаке».

«Вопрос про Абену надо задавать тренеру. Все игроки квалифицированные. Просто под тот или иной стиль игры нужен определённый футболист с определёнными качествами. Думаю, в «Спартаке» нет исполнителей низкого уровня — есть те, кто не подходит под стиль игры. Плюс многие отмечают ментальность игроков, чему больше внимания уделяет Станкович. Ты можешь обладать хорошими качествами, но, если ты без характера, тебе не место в его команде. Поддерживаю тренера в этом плане! Игроки должны быть ментально сильными», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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