Радимов: спартаковская секта говорила про Станковича: «Несите следующего, с этим всё ясно»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от работы Деяна Станковича в «Спартаке». Он отметил, что «проспартаковская секта» в лице ветеранов красно-белых списывала сербского тренера со счетов. Но Станкович гнул свою линию и справился с давлением, что вылилось в хороший результат и качественную игру.

«Спартак» очень запомнился, наверное, самое яркое впечатление, он по нарастающей шёл и сейчас догнал всех лидеров. В какой-то момент большинство специалистов, особенно проспартаковских, вот эта вся секта, как их называют, Мор, Шалимов, Писарев, Ловчев, они говорили: «Несите следующего, со Станковичем всё понятно». А он смотрел, несмотря на давление, гнул свою линию», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» финишировал в первой части сезона на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Деян Станкович возглавил команду прошлым летом.