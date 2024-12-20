Тренер «Челси» Мареска: мы не хотим продавать игроков в январе

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал о планах «синих» на предстоящее зимнее трансферное окно.

«Мы не хотим продавать игроков в январе… но, возможно, футболисты, которые не имеют много игрового времени, могут быть недовольны и захотят уйти. Тогда мы посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент лондонский «Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 16 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.