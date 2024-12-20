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Анна Погорилая — о решении ISU: если условия такие же унизительные, реакция неоднозначная

Анна Погорилая — о решении ISU: если условия такие же унизительные, реакция неоднозначная
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Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая отреагировала на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) россиян до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Я вообще в шоке! Но если наших спортсменов допустили в нейтральном статусе, то непонятно. Нас и на прошлую Олимпиаду допустили в таком унизительном виде. Узнаю это от вас, не могу точно передать эмоции. Если такие же унизительные условия, то реакция неоднозначная.

Я думаю, что во всех видах фигурного катания в России сейчас настолько сильные спортсмены, что могут брать золотые медали. У мальчиков будет борьба, а в остальном золото может быть нашим», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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