Анна Погорилая — о решении ISU: если условия такие же унизительные, реакция неоднозначная

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая отреагировала на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) россиян до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Я вообще в шоке! Но если наших спортсменов допустили в нейтральном статусе, то непонятно. Нас и на прошлую Олимпиаду допустили в таком унизительном виде. Узнаю это от вас, не могу точно передать эмоции. Если такие же унизительные условия, то реакция неоднозначная.

Я думаю, что во всех видах фигурного катания в России сейчас настолько сильные спортсмены, что могут брать золотые медали. У мальчиков будет борьба, а в остальном золото может быть нашим», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.