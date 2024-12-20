Сёмин отреагировал на слухи об интересе к игроку «Спартака» Угальде со стороны клубов АПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде со стороны клубов чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».

«Я не вижу большого смысла комментировать интерес английских клубов к Угальде. Это обычные агентские игры. Потому что так обычно и бывает: как только какой-нибудь футболист начинает играть немного лучше других, то к нему сразу кто-то начинает проявлять интерес. Это связано с агентскими организациями, которые искусственно поднимают интерес к принадлежащему им футболисту», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.