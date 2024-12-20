Глушенков погулял по Мальдивам в странном образе — штаны-сеточка и розовая кофта в обтяжку

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков взбудоражил социальные сети своим странным образом в отпуске на Мальдивах. Появилось видео, на котором запечатлён Глушенков в штанах в сеточку и розовой обтягивающей кофте. Вероятнее всего, это женская одежда.
Фото: Скриншот из соцсетей
Под видео и скриншотами из него в соцсетях можно встретить много забавных и шуточных комментариев от поклонников разных клубов РПЛ:
- «Клубный прикид надел!»;
- «Хорошо, что мы его продали» (болельщик «Локомотива»);
- «А почему шлёпки без носков?»;
- «Новая форма «Зенита»;
- «Закончит как Кокорин».
Однако не все встретили этот странный образ с позитивом и шутками. Многие пользователи осуждают Глушенкова в комментариях за пропаганду запрещённых в России движений и за непонятные видео в соцсетях во время СВО.