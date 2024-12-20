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Глушенков погулял по Мальдивам в странном образе — штаны-сеточка и розовая кофта в обтяжку

Глушенков погулял по Мальдивам в странном образе — штаны-сеточка и розовая кофта в обтяжку
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков взбудоражил социальные сети своим странным образом в отпуске на Мальдивах. Появилось видео, на котором запечатлён Глушенков в штанах в сеточку и розовой обтягивающей кофте. Вероятнее всего, это женская одежда.

Фото: Скриншот из соцсетей

Под видео и скриншотами из него в соцсетях можно встретить много забавных и шуточных комментариев от поклонников разных клубов РПЛ:

  • «Клубный прикид надел!»;
  • «Хорошо, что мы его продали» (болельщик «Локомотива»);
  • «А почему шлёпки без носков?»;
  • «Новая форма «Зенита»;
  • «Закончит как Кокорин».

Однако не все встретили этот странный образ с позитивом и шутками. Многие пользователи осуждают Глушенкова в комментариях за пропаганду запрещённых в России движений и за непонятные видео в соцсетях во время СВО.

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