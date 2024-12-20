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Третий вратарь «ПСЖ» может покинуть клуб — Конур

Третий вратарь «ПСЖ» может покинуть клуб — Конур
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Третий вратарь «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенас может покинуть французский клуб, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twiter).

По информации источника, интерес к испанскому голкиперу парижан проявляют французский «Ренн», а также испанские «Севилья» и «Жирона».

Напомним, в составе «ПСЖ» также выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

В текущем сезоне Арнау Тенас ещё не появлялся на поле в футболке «ПСЖ», однако вратарь провёл пять матчей за сборную Испании до 23 лет на Олимпийских играх и завоевал золото. Действующее соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.

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