Стало известно, почему Глушенков появился на публике в нетрадиционном образе

Футболист «Зенита» и сборной России Максим Глушенков взбудоражил футбольную общественность появлением на публике в нетрадиционном образе. Однако причина того, что футболист прошёлся по Мальдивам в женской одежде, банальна — он проиграл желание в карточную игру UNO, сообщает Baza.

Глушенков отдыхает на Мальдивах вместе с одноклубником Юрием Горшковым. Игроки «Зенита» сыграли в UNO на желание, Максим проиграл. В итоге он был вынужден надеть одежду своей девушки и пройтись так по курорту.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлён Глушенков в штанах в сеточку и розовой обтягивающей кофте. Некоторые пользователи в комментариях встретили этот образ шутками и подколами. Однако не все оказались настолько позитивны. Многие болельщики осуждают Глушенкова в комментариях за пропаганду запрещённых в России движений и за неоднозначное видео в соцсетях во время СВО.