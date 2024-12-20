«Cистема слежки — плюс». Помощник Слуцкого высказался о безопасности в Китае

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский, ныне работающий в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа», высказался о безопасности в Китае.

«В Китае свободы меньше? Да. Зато — абсолютно безопасно. Многие называют Китай самой безопасной страной в мире. Мешок денег брось на улице — никто не тронет. Но не потому, что все такие честные. Не уйдёшь с этим мешком далеко — упакуют через два квартала. Я ничего нарушать не собираюсь, поэтому, как по мне, такая система слежки — плюс.

Можем ли мы стать как китайцы? Нереально. С Китаем можно партнёрствовать, когда им это выгодно. Нормальная государственная модель. Китайцы не ведут пустопорожние рассказы о геополитике — они берут то, что им нужно, и тогда, когда могут взять. Китайцы очень высоко себя ценят. Я это уважаю», — приводит слова Яровинского Sport24.

После 30 туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 очков. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

Заняв второе место по итогам сезона-2023/2024 китайской Суперлиги, «Шанхай Шэньхуа» добился лучшего результата за 16 лет. Последний раз «Шанхай Шэньхуа» занимал второе место в чемпионате Китая в 2008 году. При этом команда становилась чемпионом страны один раз в истории, что произошло в 1995 году.