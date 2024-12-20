Исполком РФС поручил совершенствовать организацию футбольного судейства

Исполком Российского футбольного союза поручил руководству РФС и РПЛ продолжать работу, которая направлена на улучшение судейства в футболе.

«Исполком Российского футбольного союза поручил администрации РФС и РПЛ продолжить совместную работу по совершенствованию организации спортивного судейства всероссийских соревнований по футболу. Результаты будут предоставлены на заседании Исполкома РФС в первом квартале 2025 года.

Ранее администрация РПЛ направляла в РФС собственный анализ результатов развития судейской системы и предложения по её усовершенствованию, разработанные совместно с клубами Мир РПЛ», — сказано в заявлении пресс-службы РПЛ.