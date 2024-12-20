Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исполком РФС поручил совершенствовать организацию футбольного судейства

Исполком РФС поручил совершенствовать организацию футбольного судейства
Комментарии

Исполком Российского футбольного союза поручил руководству РФС и РПЛ продолжать работу, которая направлена на улучшение судейства в футболе.

«Исполком Российского футбольного союза поручил администрации РФС и РПЛ продолжить совместную работу по совершенствованию организации спортивного судейства всероссийских соревнований по футболу. Результаты будут предоставлены на заседании Исполкома РФС в первом квартале 2025 года.

Ранее администрация РПЛ направляла в РФС собственный анализ результатов развития судейской системы и предложения по её усовершенствованию, разработанные совместно с клубами Мир РПЛ», — сказано в заявлении пресс-службы РПЛ.

Материалы по теме
От арбитров страдает только один топ-клуб РПЛ. Итоги судейства в первой части сезона
От арбитров страдает только один топ-клуб РПЛ. Итоги судейства в первой части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android