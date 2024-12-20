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В РФС заявили, что клубы РПЛ удовлетворены проделанной органами судейства работой

В РФС заявили, что клубы РПЛ удовлетворены проделанной органами судейства работой
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза, член исполкома организации Павел Каманцев заявил, что предложения РПЛ по улучшению работы судей не связаны с заявлениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе. 26 ноября Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

«Не слишком хорошо, что приходится комментировать файл об открытости, который не был опубликован, но РПЛ пока не посчитала нужным этого делать, поэтому читателям придётся верить мне на слово. В слайдах нет ничего касающегося темы противоправного воздействия на результат или мер, которые бы могли создать дополнительную защиту от подобного влияния. Соответственно, считаем, что клубы удовлетворены проделанной органами судейства и департаментом защиты игры по этому направлению работой за последние пять лет и проблематика не является слишком актуальной с точки зрения лиги», — приводит слова Каманцева «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 20 декабря, состоится последнее в 2024 году заседание исполкома РФС. Одним из пунктов повестки значится судейский вопрос. Отметим, что «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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