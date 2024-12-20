В РФС заявили, что клубы РПЛ удовлетворены проделанной органами судейства работой

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза, член исполкома организации Павел Каманцев заявил, что предложения РПЛ по улучшению работы судей не связаны с заявлениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе. 26 ноября Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

«Не слишком хорошо, что приходится комментировать файл об открытости, который не был опубликован, но РПЛ пока не посчитала нужным этого делать, поэтому читателям придётся верить мне на слово. В слайдах нет ничего касающегося темы противоправного воздействия на результат или мер, которые бы могли создать дополнительную защиту от подобного влияния. Соответственно, считаем, что клубы удовлетворены проделанной органами судейства и департаментом защиты игры по этому направлению работой за последние пять лет и проблематика не является слишком актуальной с точки зрения лиги», — приводит слова Каманцева «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 20 декабря, состоится последнее в 2024 году заседание исполкома РФС. Одним из пунктов повестки значится судейский вопрос. Отметим, что «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.