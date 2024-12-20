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Экс-игрок «МЮ» Гари Невилл высказался о ситуации с Маркусом Рашфордом

Экс-игрок «МЮ» Гари Невилл высказался о ситуации с Маркусом Рашфордом
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о ситуации с нападающим клуба Маркусом Рашфордом. Напомним, форвард не попадает в заявку команды в последних матчах, также вокруг игрока ходят слухи о возможном уходе из «МЮ» и конфликте с главным тренером Рубеном Аморимом.

«Возможно, это эмоции последних нескольких месяцев заставляли меня думать, что всё может разрешиться и наладиться, потому что я не думаю, что игроки академии, обладающие большим талантом, такие как Маркус Рашфорд, должны покидать клуб.

Это одна из тех вещей, когда хочется, чтобы игроки, которые были здесь с восьми лет, остались здесь навсегда. Но в последние несколько дней всё пришло к тому, что для обеих сторон будет лучше, если всё закончится и, возможно, довольно быстро, если всё пойдёт по этому пути. Рубен Аморим говорит правильные вещи, но я подозреваю, что за кулисами сейчас всё очень сложно.

Уже два раза он не попадал в состав. Он один из звёздных игроков «Манчестер Юнайтед» и был им на протяжении многих лет. Действия говорят громче слов. Аморим говорит, что у него есть будущее, но в то же время не берёт его в команду, так что дела идут не очень хорошо. Это печально, потому что «Юнайтед» одержал невероятную победу в воскресенье, но через несколько дней после этого все разговоры будут только об этом, а не о том, что Рубен Аморим одержал сенсационную победу», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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