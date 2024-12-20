Стала известна статистика деятельности ЭСК РФС в первой половине сезона-2024/2025

Объявлена статистика деятельности Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам первой половины сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Так, с 1-го по 14-й тур РПЛ клубы обращались в ЭСК 48 раз. 11 жалоб были удовлетворены, 37 — отклонены.

За шесть стартовых туров Кубка России в ЭСК поступило семь обращений — одно удовлетворено, шесть отклонено.

Ранее стало известно, что исполком Российского футбольного союза поручил администрации РФС и РПЛ продолжить совместную работу по совершенствованию организации спортивного судейства всероссийских соревнований по футболу. Результаты будут предоставлены на заседании исполкома РФС в первом квартале 2025 года.