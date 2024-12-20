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В Футбольном союзе Сербии рассказали о реабилитации Срджана Бабича после операции

В Футбольном союзе Сербии рассказали о реабилитации Срджана Бабича после операции
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Футбольный союз Сербии выступил с заявлением о восстановлении игрока сербской национальной команды и московского «Спартака» Срджана Бабича, недавно перенёсшего операцию на колене.

«Срджан Бабич недавно перенёс успешную операцию в связи с повреждением наружного мениска правого колена. Операцию провёл врач сборной Сербии доктор Деян Александрич.

Бабич получил травму колена во время матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Сербии в Цюрихе. Хотя изначально травма не казалась серьёзной, сербскому игроку пришлось перенести операцию. Сейчас защитник нашей сборной проходит реабилитацию в спортивном центре Футбольного cоюза Сербии.

Мы желаем игроку сборной Сербии успешного восстановления и скорейшего возвращения на поле», — говорится в заявлении пресс-службы организации в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 15 ноября Срджан получил травму в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швейцарии (1:1). Бабич вышел в основном составе национальной команды, но был заменён перед началом второго тайма, получив болезненный удар в колено.

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