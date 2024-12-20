Экс-президент «Оренбурга» Еремякин рассказал, почему клуб пригласил Слишковича

Бывший президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, как в клубе пришли к решению пригласить на должность главного тренера команды Владимира Слишковича. Босниец возглавил «Оренбург» 7 октября.

«Мы исходили из того, что было на рынке в тот момент, и из того, что нам предлагали. За Слишковича сыграло в том числе владение многими языками – на наш взгляд, это было важно в такой интернациональной команде. Изучили опыт, пусть и небольшой, в «Спартаке», — сказал Еремякин.

«Оренбург» закончил первую часть сезона на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. Первое место занимает «Краснодар» (39 очков).