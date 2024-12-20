Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций

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Сегодня, 20 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Предлагаем ознакомиться с парами, которые сыграют в стыковых матчах.

«Гент» (Бельгия) — «Бетис» (Испания);

«Целе» (Словения) — АПОЭЛ (Кипр);

«Копенгаген» (Дания) — «Хайденхайм» (Германия);

«Омония» (Кипр) — «Пафос» (Кипр);

ТСЦ (Сербия) — «Ягеллония» (Польша);

«Викингур» (Исландия) — «Панатинаикос» (Греция);

«Мольде» (Норвегия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия);

«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Олимпия» (Словения).

В 1/8 финала напрямую вышли «Челси», «Витория Гимарайнш», «Фиорентина», «Рапид», «Юргорден», «Лугано», «Легия», «Серкль Брюгге».

Действующим победителем турнира является «Олимпиакос», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Фиорентину».