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Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций
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Сегодня, 20 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Предлагаем ознакомиться с парами, которые сыграют в стыковых матчах.

«Гент» (Бельгия) — «Бетис» (Испания);
«Целе» (Словения) — АПОЭЛ (Кипр);
«Копенгаген» (Дания) — «Хайденхайм» (Германия);
«Омония» (Кипр) — «Пафос» (Кипр);
ТСЦ (Сербия) — «Ягеллония» (Польша);
«Викингур» (Исландия) — «Панатинаикос» (Греция);
«Мольде» (Норвегия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Олимпия» (Словения).

В 1/8 финала напрямую вышли «Челси», «Витория Гимарайнш», «Фиорентина», «Рапид», «Юргорден», «Лугано», «Легия», «Серкль Брюгге».

Действующим победителем турнира является «Олимпиакос», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Фиорентину».

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