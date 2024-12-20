«Это выходит боком». Радимов назвал проблему «Зенита»

Известный экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов обозначил проблему нынешнего состава сине-бело-голубых. Он считает, что большая конкуренция на каждой позиции только вредит команде. Из-за этого главный тренер Сергей Семак не может найти стабильный состав, постоянно делает перестановки, что влияет на качество игры.

«Конкуренция, мне кажется, что на каждое место по два игрока, когда ты так и не определился со стартовым составом, особенно в линии атаки, выходит боком. То есть было стабильно всё, то потом стали выходить то Соболев, то, помните, какие-то матчи играли три больших нападающих вообще. И само качество игры, особенно скорость, из-за этого пропадает», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв на втором месте в РПЛ.