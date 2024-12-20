Милич Чурчич рассказал, какой клуб РПЛ самый популярный в Сербии

Бывший тренер «Тобола» Милич Чурчич рассказал, какой российский клуб наиболее популярен в Сербии. Он выделил «Спартак» и «Зенит», но отметил небольшой перевес сейчас в сторону москвичей. Немаловажным фактором в пользу красно-белых стало назначение Деяна Станковича на пост главного тренера команды. В Сербии активно следят за своими тренерами, работающими за границей.

«В Сербии популярность «Спартака» и «Зенита» делится примерно 50 на 50. Конечно, многие знают ЦСКА. До этого многие следили за «Краснодаром», потому что там работал Владимир Ивич, а ранее — за «Динамо» из-за Славиши Йокановича. Но прямо сейчас на первое место я бы поставил «Спартак» — там Деян Станкович, они показывают отличный футбол, у них очень много фанатов», — приводит слова Чурича «РБ Спорт».