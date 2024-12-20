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Тренер «Барселоны» Флик оценил Симеоне перед матчем с «Атлетико»

Тренер «Барселоны» Флик оценил Симеоне перед матчем с «Атлетико»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил наставника «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «матрасниками». Игра 18-го тура испанской Ла Лиги состоится в субботу, 21 декабря, на стадионе каталонцев «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Более 700 матчей во главе «Атлетико» — это невероятно. Симеоне проделал фантастическую работу. Я очень уважаю его. Мне нравится его стиль жизни. Команда похожа на него. Я уважаю его работу, но мы хотим победить», — приводит слова Ханси Флика портал AS.

Напомним, «Барселона» и «Атлетико» имеют в своём активе по 38 очков. Они занимают первое и второе место соответственно.

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