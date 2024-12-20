Павел Каманцев: открытый публичный рейтинг арбитров не улучшит качество судейства

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза, член исполкома организации Павел Каманцев полагает, что открытый рейтинг арбитров не сможет улучшить судейство.

— Также много обсуждался рейтинг судей, который вроде как хотели сделать открытым, но не сделали?

— Да, такая идея была, и мы публикуем рейтинг лучших арбитров по итогам сезона. Не считаю, что наличие открытого публичного рейтинга после каждого тура улучшило бы наше судейство. Неминуемо начнутся спекуляции: «Вы назначаете нам судью с рейтингом 15 на очень важный матч, а судья внизу рейтинга будет находиться под дополнительным давлением», — приводит слова Каманцева «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков. Замыкают таблицу «Оренбург» и «Ахмат».