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Нигматуллин назвал лучшего вратаря России в 2024 году

Нигматуллин назвал лучшего вратаря России в 2024 году
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Известный в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин поделился мнением, кто является лучшим вратарём России по итогам 2024 года. Он отметил заслуги Александра Максименко из московского «Спартака». В пользу своего выбора Нигматуллин привёл три аргумента — убедительная игра Максименко за «Спартак», хорошая статистика и регулярные вызовы в сборную России.

«По моему мнению, Максименко – лучший вратарь России по итогам 2024 года. Объясню, почему я так считаю. Во-первых, Александр стал регулярно вызываться в национальную команду. Во-вторых, Максименко отлично провёл сезон в «Спартаке». И, в-третьих, он сыграл наибольшее количество «сухих» матчей среди всех голкиперов», – приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

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