Лина Якупова покинула «Зенит» и присоединилась к «Спартаку»

Полузащитница женской команды «Зенит» Лина Якупова совершила резонансный переход. Девушка продолжит карьеру в ЖФК «Спартак».

Якупова выступала за «Зенит» последние четыре года, этой зимой она покинула клуб по истечении срока контракта.

«Лина Якупова покидает «Зенит». Срок действия соглашения между сине‑бело‑голубыми и футболисткой подошёл к концу. Лина, мы благодарим тебя за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в новом клубе!» – сказано в заявлении «Зенита».

Параллельно о подписании контракта с Якуповой официально объявила пресс-служба «Спартака».

В составе «Зенита» Лина Якупова становилась трёхкратной чемпионкой России.