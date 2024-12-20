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Лина Якупова покинула «Зенит» и присоединилась к «Спартаку»

Лина Якупова покинула «Зенит» и присоединилась к «Спартаку»
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Полузащитница женской команды «Зенит» Лина Якупова совершила резонансный переход. Девушка продолжит карьеру в ЖФК «Спартак».

Якупова выступала за «Зенит» последние четыре года, этой зимой она покинула клуб по истечении срока контракта.

«Лина Якупова покидает «Зенит». Срок действия соглашения между сине‑бело‑голубыми и футболисткой подошёл к концу. Лина, мы благодарим тебя за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в новом клубе!» – сказано в заявлении «Зенита».

Параллельно о подписании контракта с Якуповой официально объявила пресс-служба «Спартака».

В составе «Зенита» Лина Якупова становилась трёхкратной чемпионкой России.

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