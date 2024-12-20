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Агент Жемалетдинова высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА

Агент Жемалетдинова высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Рифата Жемалетдинова, высказался о возможном продлении контракта футболиста с московским клубом.

«У Рифата контракт по схеме «1+1». Там, скорее всего, всё будет нормально. Травма немного смазала впечатление, до этого он набрал неплохую форму. Думаю, с ЦСКА мы продлим отношения в рамках автоматической пролонгации, потому что тренер знает его по предыдущей совместной работе и очень надеется на него. Рифата хорошо приняли в команде, и он себя чувствует уверенно. Думаю, в межсезонье все болячки останутся позади и мы увидим прежнего Рифата», — приводит слова агента Жемалетдинова «РИА Новости Спорт».

ПФК ЦСКА объявил о подписании контракта с Рифатом Жемалетдиновым 9 июля. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления ещё на сезон. В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провёл за клуб во всех турнирах 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.

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