Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболистка «Зенита» сделала эмоциональное заявление после перехода в «Спартак»

Экс-футболистка «Зенита» сделала эмоциональное заявление после перехода в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Известная футболистка Лина Якупова, которая покинула «Зенит» и присоединилась к «Спартаку», выступила с эмоциональным заявлением.

«Дорогие болельщики и «Зенит»! Прощание всегда непростое, особенно когда позади целая история, наполненная яркими моментами и невероятными эмоциями. Я горжусь, что эти четыре года стали частью моей жизни — три чемпионства, Суперкубок и столько незабываемых переживаний, которые навсегда останутся в моём сердце.

«Зенит» — это не просто клуб, это целая семья, и для меня было честью быть её частью. Я благодарна каждому из вас за поддержку, за веру в меня, за ту атмосферу, которую вы создаёте вокруг команды. Эти воспоминания будут сопровождать меня всю жизнь, независимо от того, где я буду.

Новый этап в карьере, новые вызовы — но память о «Зените» всегда со мной. Огромная благодарность всем, кто был рядом, кто разделял радость побед и тяжесть поражений. Желаю клубу только успехов, а вам — всегда оставаться такими же верными и страстными болельщиками. Спасибо за все!» — написала Якупова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Официально
Лина Якупова покинула «Зенит» и присоединилась к «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android