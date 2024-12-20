Экс-футболистка «Зенита» сделала эмоциональное заявление после перехода в «Спартак»

Известная футболистка Лина Якупова, которая покинула «Зенит» и присоединилась к «Спартаку», выступила с эмоциональным заявлением.

«Дорогие болельщики и «Зенит»! Прощание всегда непростое, особенно когда позади целая история, наполненная яркими моментами и невероятными эмоциями. Я горжусь, что эти четыре года стали частью моей жизни — три чемпионства, Суперкубок и столько незабываемых переживаний, которые навсегда останутся в моём сердце.

«Зенит» — это не просто клуб, это целая семья, и для меня было честью быть её частью. Я благодарна каждому из вас за поддержку, за веру в меня, за ту атмосферу, которую вы создаёте вокруг команды. Эти воспоминания будут сопровождать меня всю жизнь, независимо от того, где я буду.

Новый этап в карьере, новые вызовы — но память о «Зените» всегда со мной. Огромная благодарность всем, кто был рядом, кто разделял радость побед и тяжесть поражений. Желаю клубу только успехов, а вам — всегда оставаться такими же верными и страстными болельщиками. Спасибо за все!» — написала Якупова в своём телеграм-канале.