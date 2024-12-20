Симеоне ответил, поможет ли «Атлетико» победа над «Барселоной» выиграть чемпионат Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, поможет ли «матрасникам» победа над «Барселоной» в матче 18-го тура Примеры выиграть чемпионат Испании сезона-2024/2025.

«Если думать, что победа над «Барсой» поможет нам выиграть титул, мы окажемся на ложном пути. Такие мысли должны быть перед каждой игрой — одна победа ничего не гарантирует, впереди ещё 20 матчей», — приводит слова Симеоне испанское онлайн-издание AS.

Напомним, игра между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» состоится в субботу, 21 декабря. Матч пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра раздастся в 23:00 мск.