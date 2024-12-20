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Симеоне ответил, поможет ли «Атлетико» победа над «Барселоной» выиграть чемпионат Испании

Симеоне ответил, поможет ли «Атлетико» победа над «Барселоной» выиграть чемпионат Испании
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос, поможет ли «матрасникам» победа над «Барселоной» в матче 18-го тура Примеры выиграть чемпионат Испании сезона-2024/2025.

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если думать, что победа над «Барсой» поможет нам выиграть титул, мы окажемся на ложном пути. Такие мысли должны быть перед каждой игрой — одна победа ничего не гарантирует, впереди ещё 20 матчей», — приводит слова Симеоне испанское онлайн-издание AS.

Напомним, игра между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» состоится в субботу, 21 декабря. Матч пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра раздастся в 23:00 мск.

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