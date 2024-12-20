Тренер «Барселоны» Флик поделился ожиданиями от матча с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 18-го тура Ла Лиги с «Атлетико». Игра состоится в субботу, 21 декабря, на стадионе каталонцев «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Это будет отличная встреча, в которой мы сыграем с одной из лучших команд в Ла Лиге. Мы потеряли несколько очков в последних матчах с «Леганесом» и «Лас-Пальмасом», было тяжело. В футболе побеждает та команда, которая совершает меньше ошибок. Наши поражения уже случились, и мы должны принять это. У «Барселоны» по-прежнему молодая команда, и мы должны совершенствоваться. Борьба будет идти до конца сезона. Мы знаем, что это будет непросто. Эта борьба начнётся со встречи с «Атлетико», — приводит слова Флика AS.