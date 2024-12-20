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Каррагер отреагировал на заявление Рашфорда о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»

Каррагер отреагировал на заявление Рашфорда о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер отреагировал на заявление нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда о том, что он готов к новому вызову вне английской команды.

«Я не сторонник того, чтобы любой игрок выходил и критиковал клуб. То, что Рашфорд вышел без ведома клуба и просто объявил, что он, по сути, подал запрос на трансфер или хочет покинуть команду, ставит клуб в очень невыгодное положение с точки зрения переговоров о его уходе.

Если он действительно верит, что хочет оставаться игроком «Манчестер Юнайтед» и продолжать свою карьеру, то не стал бы делать подобных заявлений. Он должен держать рот на замке, сражаться и надеяться, что ему выпадет маленький шанс.

Люди постоянно говорят о 30 голах за сезон, и это действительно большая цифра. Это не что-то из ряда вон выходящее. Мы смотрим на некоторых игроков, у них показатели лучше, чем у него, а он в «Манчестер Юнайтед», топ-команде, которая доминирует во многих матчах. В «Манчестер Юнайтед» каждый сезон должен быть игрок, забивающий 30 голов. Если они собираются играть в 55-60 встречах, если у вас есть игрок, который не может забить 30 голов, ему, вероятно, не стоит быть в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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