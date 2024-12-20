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Флик ответил на вопрос, кто сыграет вместо травмированного Ямаля в матче с «Атлетико»

Флик ответил на вопрос, кто сыграет вместо травмированного Ямаля в матче с «Атлетико»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, кто заменит травмированного Ламина Ямаля в матче с мадридским «Атлетико». Игра 18-го тура испанской Ла Лиги состоится в субботу, 21 декабря, на стадионе каталонцев «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Мы должны смириться с тем, что он травмирован. Его место в матче с «Атлетико» займёт другой игрок. Мы готовы. У нас есть разные варианты [кем заменить Ямаля]. Окончательное решение еще не принято, мы должны подождать до завтра», — приводит слова Ханси Флика издание AS.

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