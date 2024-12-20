Агент Мухина: Макс очень соскучился по футболу, он должен доказывать, что зря его забыли

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина, рассказал, что в межсезонье футболист должен вернуться в общую группу.

«Макс очень соскучился по футболу. Вроде бы, всё позади — в межсезонье он должен в общей группе готовиться ко второй части сезона, набирать форму и доказывать, что зря его забыли», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, 23-летний спортсмен не выступает с 2023 года. Он получил травму в октябре прошлого года, врачи диагностировали у Мухина разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что полузащитник успешно перенёс операцию в Италии. Также сообщалось, что Мухин сможет вернуться к игре не раньше мая.

Максим в прошлом сезоне провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.