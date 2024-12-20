Экс-президент «Оренбурга» Еремякин рассказал, что Слишкович изменил в клубе

Бывший президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, что изменил в клубе главный тренер команды Владимир Слишкович. Боснийский специалист возглавил «Оренбург» 7 октября.

– Что Слишкович изменил в «Оренбурге»?

– Появилось много индивидуальной работы с игроками. Слишкович приходит на стадион в девять утра и не уходит до самого вечера. Владимир проводит много разнообразных тактических занятий, занимается разбором разных игровых ситуаций, — сказал Еремякин.

«Оренбург» закончил первую часть сезона на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. Первое место занимает «Краснодар» (39 очков), второе — «Зенит» (39 очков). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак».