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Экс-президент «Оренбурга» Еремякин рассказал, что Слишкович изменил в клубе

Экс-президент «Оренбурга» Еремякин рассказал, что Слишкович изменил в клубе
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Бывший президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, что изменил в клубе главный тренер команды Владимир Слишкович. Боснийский специалист возглавил «Оренбург» 7 октября.

– Что Слишкович изменил в «Оренбурге»?
– Появилось много индивидуальной работы с игроками. Слишкович приходит на стадион в девять утра и не уходит до самого вечера. Владимир проводит много разнообразных тактических занятий, занимается разбором разных игровых ситуаций, — сказал Еремякин.

«Оренбург» закончил первую часть сезона на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. Первое место занимает «Краснодар» (39 очков), второе — «Зенит» (39 очков). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак».

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