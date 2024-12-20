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Вирц и Мусиала — с отрывом самые дорогие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги по итогам обновления. Первое место в этом рейтинге разделили атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала и хавбек «Байера» Флориан Вирц. Трансферная стоимость каждого из этих игроков составляет € 140 млн. Замыкает тройку лидеров нападающий «Баварии» Гарри Кейн — € 90 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги по версии Transfermarkt:

Джамал Мусиала («Бавария») — € 140 млн; Флориан Вирц («Байер») — € 140 млн; Гарри Кейн («Бавария») — € 90 млн; Хави Симонс («РБ Лейпциг») — € 80 млн; Майкл Олисе («Бавария») — € 65 млн; Луа Опенда («РБ Лейпциг») — € 60 млн; Омар Мармуш («Айнтрахт») — € 60 млн; Жереми Фримпонг («Байер») — € 50 млн; Александар Павлович («Бавария») — € 50 млн; Беньямин Шешко («РБ Лейпциг») — € 50 млн.

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Сколько стоят молодые футболисты: