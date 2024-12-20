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Вирц и Мусиала — с отрывом самые дорогие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt

Вирц и Мусиала — с отрывом самые дорогие игроки Бундеслиги по версии Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил список самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги по итогам обновления. Первое место в этом рейтинге разделили атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала и хавбек «Байера» Флориан Вирц. Трансферная стоимость каждого из этих игроков составляет € 140 млн. Замыкает тройку лидеров нападающий «Баварии» Гарри Кейн — € 90 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги по версии Transfermarkt:

  1. Джамал Мусиала («Бавария») — € 140 млн;
  2. Флориан Вирц («Байер») — € 140 млн;
  3. Гарри Кейн («Бавария») — € 90 млн;
  4. Хави Симонс («РБ Лейпциг») — € 80 млн;
  5. Майкл Олисе («Бавария») — € 65 млн;
  6. Луа Опенда («РБ Лейпциг») — € 60 млн;
  7. Омар Мармуш («Айнтрахт») — € 60 млн;
  8. Жереми Фримпонг («Байер») — € 50 млн;
  9. Александар Павлович («Бавария») — € 50 млн;
  10. Беньямин Шешко («РБ Лейпциг») — € 50 млн.
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