«Максименко играет достаточно стабильно». Сарычев — о голкиперах «Спартака»

Российский тренер вратарей Валерий Сарычев высказался о голкиперах московского «Спартака».

— Вы достаточно высоко оценивали Селихова, но сейчас в «Спартаке» играет Максименко.

— Скажу так – позиция вратаря у красно-белых и уровень игры вратарей приблизительно равен тому, что «Спартак» показывает в сезоне. То всё нехорошо, то всё очень хорошо. Хотя Максименко играет сейчас достаточно стабильно, — приводит слова Сарычева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Александр Максименко провёл 18 матчей. На счету 30-летнего Александра Селихова восемь игр в Фонбет Кубке России.