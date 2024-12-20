«У него нет качеств, ценящихся в Англии». Кирьяков — об интересе к Угальде от клубов АПЛ

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала» к 22-летнему нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

«Да в СМИ много чего появляется… Кто-то запускает какие-то моменты. Во многом благодаря таким «уткам» начинается какая-то движуха. Но я не думаю, что форвард, который проявил себя пока только на дистанции одной части сезона РПЛ, мог заинтересовать английские клубы. В целом всё-таки у него нет тех качеств, которые ценятся в Англии. Вы назвали «Сити», «Арсенал»… Там впереди играют более мощные и здоровые люди. Большие клубы, конечно, будут задаваться вопросом: если игрок проявляет себя хорошо в России, сможет ли он так же выступать в Англии? Так что я скорее считаю эту информацию слухом», — приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появлялась информация, что указанные клубы АПЛ могут предпринять попытку приобрести костариканского футболиста в грядущем январе.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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